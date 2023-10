Broer van Michy Batshuayi, Aaron Leya Iseka neemt maatregelen na het uitbreken van oorlog in Israël

De oorlog in Israël eiste al veel slachtoffers op. Het is dan ook logisch dat er nu even geen tijd en plaats is voor voetbal in het land.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de competitie in het land tijdelijk wordt opgeschort. Ook thuiswedstrijden van de nationale ploeg, waaronder ook de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland.

Nu kregen de spelers van Israëlische clubs wel beter nieuws te horen. Ze mogen terugkeren naar hun thuisland. Onder deze spelers zit ook Aaron Leya Iseka, de broer van Michy Batshuayi. Die speelt voor Hapoel Hadera.

De ex-Anderlecht aanvaller speelde ook even bij het Turkse Tuzlaspor. Hier was hij ook toen de aardbevingen het land troffen.

"Er is veel leed ter plaatse, en Leya Iseka had vorig seizoen bij zijn uitleenbeurt in Turkije al de aardbeving meegemaakt, dat was ook heel emotioneel. In Israël gaat het nu over een politiek-religieuze kwestie. Hij heeft niet veel zin om daarover te praten", vertelde zijn makelaar Peter Smeets volgens Het Laatste Nieuws.

"Het doet wel pijn voor Leya Iseka om zijn ploegmaats achter te laten. Hij was de competitie goed begonnen en voelde zich goed bij de ploeg. Nu zal hij voorlopig in België individueel trainen. We staan in nauw contact met Hadera en Barnsley en volgen de situatie in Israël elke dag op", besluit Smeets.