Coach Jonas De Roeck heeft een prachtige boodschap voor de supporters van Westerlo

KVC Westerlo weet weer wat winnen is. Afgelopen weekend versloegen ze in eigen huis KV Kortrijk met 1-0. Ze gaven ook meteen de rode lantaarn door.

Westerlo behield de afgelopen weken in een uiterst moeilijke periode het vertrouwen in coach Jonas De Roeck en tegen Kortrijk resulteerde dat in een eerste overwinning. De oefenmeester wil de supporters uitdrukkelijk bedanken voor hun positieve steun.

"Dit is mooi voor de club en voor de supporters die ons altijd hebben gesteund. Dit is ook goed voor de spelers. We hebben de laatste weken meer continuïteit gebracht in onze prestaties, meer de organisatie en iets minder kansen weggegeven. Dit heeft nu ook de drie punten opgeleverd."

De supporters ontvouwden voor de aftrap een spandoek met het opschrift 'no limits - no surrender' en dat had ook Jonas De Roeck gezien.

"De sterkte van Westerlo is dat dit een familieclub is. Zeker in moeilijke tijden zie je de waarde van de mensen die zich engageren voor deze club. Daarom ben ik zo blij dat we de supporters iets kunnen teruggeven."

"De supporters zijn ons in moeilijke momenten blijven steunen en dat het publiek je altijd positief blijft ondersteunen is iets wat je niet al te vaak ziet in het voetbal. Dat is de charme en het mooie van deze club. Het mooiste wat je kan geven is natuurlijk altijd een overwinning en hopelijk volgen er nog", besluit De Roeck.