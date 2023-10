Goudhaantje al sneller weg dan verwacht? 'Barcelona van plan om Vermeeren in januari over te nemen'

Goed nieuws voor Arthur Vermeeren, en slecht nieuws voor de Antwerp-fans. FC Barcelona zou in januari het goudhaantje van Antwerp willen overnemen.

"Barcelona is van plan om in januari de 18-jarige Arthur Vermeeren van Antwerpen te kopen", klinkt het bij transferjournalist Ekrem Konur op Twitter.

Laten we voor de Antwerp-fans hopen dat het niet waar is. Al toont FC Barcelona al een hele tijd interesse in het talent. Ook Manchester United leek concreet te worden.

Beide clubs stuurden al scouts om hem aan het werk te zien. Die zijn duidelijk met een goed rapport teruggekeerd. Het zal nog tot januari afwachten worden of Barcelona een stap zet, al lijkt het nu wel erg snel al serieus te worden.