Jorne Spileers ziet pluspunt bij opvolger van Jacky Mathijssen en kreeg foute raad van Ruud Vormer

Geen Rode Duivels maar wel de beloften voor Jorne Spileers. Bij de ploeg van Gill Swerts is hij de op een na jongste speler.

Jorne Spileers werd geselecteerd voor de Jonge Duivels van Gill Swerts. De speler van Club Brugge is na Malick Fofana van KAA Gent de jongste speler in de kern van de nationale ploeg.

In september was Spileers er voor de eerste keer bij, maar de normale plichtplegingen van een nieuwkomer moest hij nog altijd niet doen.

“Een liedje heb ik voorlopig nog niet moeten zingen. Maar dat zal nog wel komen, zeker?”, lacht Spileers bij Het Nieuwsblad. “Ik hoop wel dat het beter gaat dan bij Club. Daar had Ruud Vormer mij iets opgedrongen - ik ben zelfs de naam van het nummer al vergeten - maar dat was echt niet mijn ding, jong.”

Spileers voelt zich goed bij Swerts die in september de opvolger werd van Jacky Mathijssen. “Voor mij is het extra fijn dat hij zelf ook een ex-verdediger is. Dat had ik ook met Carl Hoefkens bij Club.”

“Na de match van zondag heb ik hem nog gesproken. Hij zei me dat hij blij was dat ik opnieuw volop mijn kans krijg en dat hij hoopt dat ik stappen blijf zetten”, laat de youngster van blauwzwart nog weten.