Na drie jaar nog eens Rode Duivel: "Dat zegt veel over zijn karakter en discipline"

Het blijft afvallers regenen bij de Rode Duivels. En zo komen er dus ook kansen voor een aantal Belgen die eerder gepasseerd werden of er al een tijdje niet meer bij waren.

Bondscoach Domenico Tedesco zag al een flink aantal Rode Duivels niet fit genoeg zijn voor deze interlandbreak, ook al zette hij die in zijn selectie. En dus moest er telkens gezocht worden naar een vervanger.

Nadat Ameen Al-Dakhil ook uitviel viel de keuze bij de Belgische voetbalbond op Zinho Vanheusden. En zo is de Rouche na ongeveer drie jaar nog eens Rode Duivel. Tussendoor had hij te kampen met heel wat blessureleed.

UPDATE: Ameen Al-Dakhil is not fit for the Austria game and left the squad this afternoon. Zinho Vanheusden joins the team. Welcome back, Zinho. 💪 pic.twitter.com/3cz33tU51C — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 10, 2023

Binnen het kamp van Vanheusden zijn ze heel tevreden met zijn selectie. "Dit is een geweldige opsteker. We hadden niet verwacht dat een nieuwe selectie zo snel zou komen", aldus vader John Vanheusden in Het Laatste Nieuws.

"Zinho voelt zich uitstekend bij Standard en heeft een goede band met Hoefkens. Op een bepaald moment zat hij heel diep, maar hij is er altijd in blijven geloven. Dat zegt veel over zijn karakter en discipline."