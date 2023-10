Tedesco zou voor verrassende opstelling kunnen kiezen waarin hij één speler broodnodig vertrouwen laat opdoen

Zijn er eigenlijk nog vragen te stellen over het middenveld van de Rode Duivels of ligt het vast? Gezien deze bondscoach tijdens de week geen vragen beantwoordt, is het gokken naar zijn bedoelingen. Maar gezien de trainingsvormen kan hij ons straks ook allemaal verrassen.

Sinds Domenico Tedesco de nationale ploeg overnam is Orel Mangala geëvolueerd naar basisspeler naast de onvermijdbare Amadou Onana. Hij heeft zo Youri Tielemans, toch één van de meest ervaren mannen in de selectie, uit de startende elf verdreven.

Tielemans vertrouwen geven

Tielemans heeft het de laatste jaren moeilijk gehad om zijn stempel te drukken bij de Rode Duivels. Lag het systeem hem niet? Had hij te weinig vrijheid? Te weinig lopende mensen rond zich? In ieder geval is het er tegenwoordig niet makkelijker op geworden nu hij bij Aston Villa amper minuten krijgt: acht invalbeurten, geen enkele basisplaats.

Tielemans zit in een vormdip en Tedesco ziet dat zijn mede-Anderlecht-jeugdproduct zowat alles speelt bij Nottingham Forest. Mangala is dus een zekerheid. Maar nu Trossard er niet is, zou Tedesco ook wel eens zijn veldbezetting kunnen aanpassen. Hij is immers op zijn hoede voor de fysieke kracht van de Oostenrijkers, daarom ook de selectie van Mandela Keita.

Het is niet ondenkbaar dat hij straks voor een middenveld kiest waarin zowel Mangala als Tielemans als Onana op het veld staan. Om de tegenaanvallen van de Oostenrijkers op te vangen. Tielemans zou dan wat meer vooruitgeschoven kunnen acteren. Kwestie van hem ook niet helemaal te verliezen.

In Engeland zijn er ook al geruchten dat hij tijdens de winter al weg wil bij Aston Villa omdat hij en coach Unai Emery het niet kunnen vinden. Tielemans is in ieder geval pas derde keuze. Mandela Keita is er net bij en Arthur Vermeeren was eerst niet opgeroepen.

Carrasco als tien

De andere optie is om met Carrasco - bij ontbreken van Trossard - als 'tien' te spelen, zoals Tedesco wellicht in gedachten heeft. Doku en Lukebakio kunnen dan de flanken bevolken.

Carrasco dartelt door de Saoedische competitie met al 1 goal en 2 assists en 100 procent van de speeltijd bij Al-Shabab. De vraag is of dat momenteel nog veredelde oefenmatchen zijn of is de Saoedische competitie nu al van degelijk niveau?