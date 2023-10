Mark Mampassi, het onwaarschijnlijke verhaal van de Congolese Oekraïner van KV Kortrijk

KV Kortrijk had op het einde van de transfermercato nood aan defensieve versterking. Deze vonden ze met Mark Mampassi, een man met een speciaal verhaal.

Mampassi is geen achternaam die je automatisch zou linken aan Oekraïne, maar toch is de verdediger daar geboren. Zijn grootmoeder woont er nog steeds, namelijk in de regio van Donetsk. De stad die in handen is van Rusland en de thuisstad van Shakhtar Donetsk, tegenstander van Antwerp in de Champions League, waar hij zijn opleiding kreeg.

“Mijn vader is Congolees. Hij kon dankzij een studiebeurs in Europa gaan studeren. Het werd niet Parijs maar Donetsk. Hij studeerde er economie aan de universiteit. Mijn Oekraïense moeder ook. Daar leerden ze elkaar kennen”, geeft Mampassi uitleg over zijn roots op de website van KV Kortrijk.

Na zijn periode bij Shakhtar Donetsk volgde een transfer naar Lokomotiv Moskou waar hij een vijfjarig contract tekende. Een vaste basisspeler was hij niet dus volgde een uitleenbeurt aan het Turkse Antalyaspor voor de nog steeds maar 20-jarige verdediger. Omwille van allerhande omstandigheden geraakte hij niet in de ploeg en toen kwam gelukkig KV Kortrijk op de proppen.

“Het voorstel voelde meteen goed aan. De clubleiders lieten horen dat ze me absoluut wilden. Ik heb inmiddels alle vier de wedstrijden gespeeld sinds ik hier ben. Het begon met Anderlecht, een wedstrijd die we altijd hadden moeten winnen. Blijven we met elf, dan doen we dat ook, denk ik. Maar het komt goed: we wonnen van Cercle en ook in Westerlo hadden we recht op minstens één punt. Ik geloof er zeker in”, is Mampassi vol vertrouwen.