Voormalig Antwerp-speler na zomers vertrek: "Zij zijn grotere club dan Antwerp"

Calvin Stengs (voormalige Royal Antwerp FC-speler) voelt zich thuis bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder, die voor het eerst sinds begin 2021 weer deel uitmaakt van het Nederlands elftal, heeft veel lof voor Feyenoord-coach Arne Slot.

Stengs maakte deze zomer de overstap van Antwerp naar Feyenoord. Vanaf het begin voelde hij het vertrouwen van Slot. "Arne is in de goede zin van het woord absoluut een vakidioot. Dat hij alles tot in detail voorbereidt en zo ontzettend duidelijk is in zijn uitleg hoe hij wil spelen, maakt hem zo goed. Hij vraagt je kneiterhard te werken en dan komt de kwaliteit vanzelf naar boven", vertelde Stengs aan De Telegraaf.

"Arne Slot belde me op, legde uit hoe hij wilde spelen en welke rol hij voor mij in gedachten had. Niet dat ik bij Antwerp geen vertrouwen voelde, maar dit was vertrouwen in de overtreffende trap", legt hij uit.

Stengs vertelde dat hij Feyenoord een grotere club vindt dan Antwerp. "En de directe Champions League-plaats die Feyenoord wél en Antwerp niet had, speelde ook een rol. Als je het eerlijk bekijkt, is Feyenoord ook wel de grotere club van de twee, met een prachtig stadion, De Kuip. Ik ben blij met mijn keuze, waarbij mijn schoonvader me ook wel heeft geholpen. (Frank de Boer n.v.d.r.)."

Stengs vertrek bij Antwerp was moeilijk voor hem. "De trainer (Mark Van Bommel, n.v.d.r.) heeft me ook gefeliciteerd dat ik ben uitgenodigd voor Oranje. Na zo'n seizoen, waarin we de dubbel wonnen, was het voor mij echt met pijn in het hart afscheid nemen. Het raakte me, want ik ben een lieve en zachte jongen en vind het moeilijk om mensen teleur te stellen. Maar soms moet het wel, want andersom gebeurt het ook."