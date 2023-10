Frank Raes spreekt klare taal: "Axel Witsel of Toby Alderweireld terughalen?"

De Rode Duivels pakten de volle buit op Oostenrijk. Het werd uiteindelijk nog een spannende partij in de slotfase.

Van 0-3 na zestig minuten spelen ging het alsnog naar 2-3 in Oostenrijk. Toch durfde de bondscoach het nog aan om in de slotfase Arthur Vermeeren en Mandela Keita tussen de lijnen te brengen.

“De logica zelve op dat moment in de wedstrijd, maar toch goed dat de bondscoach dat durft. Dat getuigt van lef”, vindt Frank Raes bij Gazet van Antwerpen.

“Achteraan blijft Jan Vertonghen onze beste pion, hij redde ons nog in de slotfase. Ook de rest deed weinig verkeerd, al stralen ze niet allemaal evenveel vertrouwen uit. Maar eerlijk is eerlijk: ondanks mijn twijfel over de kwaliteiten van onze verdediging slikten we amper drie tegengoals in deze kwalificatiecampagne.”

De roep om anciens terug te halen is groot, maar volgens Raes is dat niet nodig. “Ik vind het dan ook geen goed idee om pakweg Axel Witsel of Toby Alderweireld terug te roepen. Dat zijn geen oplossingen voor de lange termijn.”

“De jeugd heeft de toekomst. Ook over Matz Sels kan ik trouwens geen slecht woord zeggen. Hij heeft de ballen gepakt die hij moest pakken. Aan die tegengoals kon hij niet veel doen”, besluit Raes.