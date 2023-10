Genk-coach Wouter Vrancken maakt balans op na tien speeldagen en verwijst naar één probleem

We zijn ondertussen tien speeldagen ver in de competitie. De seizoensstart is achter de rug, en er kan een balans opgemaakt worden. Dat deed ook Genk-coach Wouter Vrancken.

In het begin van de competitie liet KRC Genk een aantal punten liggen tegen 'mindere' clubs als Eupen en Charleroi. De Limburgers speelden thuis 0-0 gelijk tegen Charleroi en verloren met 0-1 van Eupen. In beide wedstrijden domineerde Genk in balbezit en met kansen.

"De punten die we nodig hadden om bovenaan te staan, hadden we met onze efficiëntie in de eerste wedstrijden van het seizoen moeten halen. Als ik denk aan de wedstrijden tegen Eupen en Charleroi, daar hadden we de volle buit moeten pakken en dan sta je nu mee bovenaan het klassement. Zo eenvoudig is het", vertelde Vrancken.

De oefenmeester van Racing hamert op de efficiëntie die nog mist. Andi Zeqiri werd al naar Genk gehaald om dit probleem op te lossen. Hij scoorde drie keer in zeven wedstrijden voor de Smurfen.

"In die wedstrijden moesten we efficiënter zijn. Efficiëntie is gewoon een belangrijke kwaliteit in het voetbal en die was er in het begin van het seizoen minder. Nu kan Tolu fysiek meer aan, Zeqiri brengt een bepaalde energie die we nodig hadden. Op dat gebied doen we het nu gewoon beter en zijn we nu wat efficiënter geworden, alhoewel het nog altijd beter kan", aldus Vrancken.

© photonews

Uiteindelijk verloor Genk nog maar één wedstrijd. Een belangrijke kanttekening is wel dat er al zes keer werd gelijkgespeeld.

"Als je kijkt naar de topwedstrijden die we hebben gespeeld, dan hebben we er geen enkele verloren en zijn we in alle wedstrijden dominant geweest. Zelfs met tien man tegen Anderlecht. Op Club Brugge waren we dominant en hadden we de eerste helft meer moeten scoren, tegen Union hebben we gewonnen."

Vrancken verwijt zijn spelers echter niets. Ook niet onlogisch. Genk speelde bijna iedere wedstrijd veel kansen bij elkaar. In het begin van het seizoen werd er ook erg weinig weggegeven. Nu slikten ze in de laatste vier competitiewedstrijden wel acht doelpunten.

"Het ligt niet aan de kwaliteit van de jongens. We hadden in het begin van het seizoen vooral in de thuiswedstrijden met iets meer efficiëntie de drie punten moeten pakken en dan had je nu een heel ander zicht op de stand."