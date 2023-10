Ook bij Anderlecht wachten ze hoopvol af: het hangt helemaal van Vertonghen af, want Denen zouden blindelings toestemmen

De ene Rode Duivel is de andere niet. Terwijl onder meer maatje Toby Alderweireld, net als Simon Mignolet en Axel Witsel, de Rode Duivels al vaarwel heeft gezegd, staat Jan Vertonghen nog maandelijks uit te blinken in de verdediging. De 36-jarige heeft echter een belangrijke beslissing te nemen.

Hij vertelde na de match tegen Oostenrijk dat hij in maar of april een beslissing over zijn toekomst neemt. Dan heeft Sterke Jan het echter niet alleen over de Rode Duivels, maar ook over Anderlecht. Zijn contract loopt er eind dit seizoen af en jawel hoor: Vertonghen is er nog niet uit of hij doorgaat.

Al bezig met leven na carrière

De recordinternational is al bezig met plannen voor na zijn carrière. Hij weet welke richting hij wil uitgaan. Niet als trainer of technisch directeur, Vertonghen wil graag betrokken worden bij andere facetten van de dagelijkse werking van een club. Iets in marketing of PR, of zelfs de sociale media van een club. Zo is hij gek van hoe Ajax dat doet. En hij heeft ook zijn speelpleinwerking die hem heel nauw aan het hart ligt.

Maar voor wanneer is dat? Vertonghen is eerlijk als hij zegt dat hij het zelf nog niet weet. Hoe reageert zijn lichaam binnen een paar maanden, als hij heel wat wedstrijden verteerd zal hebben? Vertonghen is in zijn carrière altijd gespaard gebleven van grote blessures. De ergste was eens een hamstringscheur waardoor hij 54 dagen oftewel 14 matchen moest missen.

In zijn anderhalf jaar bij Anderlecht miste hij 6 wedstrijden, waarvan 2 door ziekte en 4 met een kuitblessure. Dan ben je nog topfit en weet je dat hij als superprof leeft. Hoe belangrijk is hij ook nog voor dit Anderlecht? In de derde beste verdediging van het land staat hij met heel wat jonge gasten naast zich waar hij de steken van moet oprapen .

Hij moet Baouf nog naast zich krijgen

Ja, Jesper Fredberg en Brian Riemer hebben dat ook gezien en hebben al een paar keer op hem ingepraat. Dat het zonde zou zijn om nu al te stoppen en dat hij er gerust nog een jaartje (of twee) kan bij doen. Bij Anderlecht zouden ze hem blindelings een nieuw contract voorschotelen.

Vertonghen is de reden waarom ze zich niet druk maakten over een extra centrale verdediger na het vertrek van Delcroix. Nog een reden waarom ze hem graag willen houden: volgend seizoen zouden ze graag hebben dat hij Ismaël Baouf zijn opleiding vervolledigt. De 17-jarige zou de opvolger van Zeno Debast kunnen worden, maar heeft nog wat begeleiding nodig. En ook de 15-jarige Nunzio Engwanda zou nog wat van hem kunnen opsteken.

Fredberg weet dat Vertonghen nu nog geen beslissing gaat nemen. Maar hij ziet ook dat de verdediger zich weer amuseert. Had het hem eind vorig seizoen gevraagd en de weegschaal was meer naar stoppen dan naar doorgaan overgeslagen.

Een tip voor Fredberg: zoek hem een vierde man om mee te kaarten en je doet de kans dat hij doorgaat met 25 procent stijgen. Met Coosemans en Hazard heeft hij er al twee. Al zou het sowieso zonde zijn als hij nu stopt. Da's toch te vroeg Jan?