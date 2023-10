Dubbel zoveel als Club Brugge: "Maar het verhaal van KRC Genk slaat aan"

De cijfers liegen er niet om. Bij KRC Genk beseffen ze dat ze goed bezig zijn in hun jeugdopleiding.

28 spelers van KRC Genk haalden de zes Belgische nationale jeugdteams. Cijfers die tellen, als je vergelijk met Standard (17), Anderlecht (15) en Club Brugge (14).

En eigenlijk zijn het er volgens Koen Daerden, technisch directeur van de jeugdopleiding, nog een pak meer. “Omdat we ook nog enkele Marokkaanse jeugdinternationals hebben”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Hun nationale bond gaat gretig op zoek naar een nieuwe Bilal El Khannouss. Verder kregen twee spelers een uitnodiging van de Turkse federatie en werd een dozijn jongens opgeroepen voor de diverse Belgische Futures-teams. Daarin worden talentvolle, laatrijpe spelers samengebracht.”

Het grootste deel zit bij de U17 (8) en U18 (6). “KRC Genk is altijd een groot voorvechter geweest van de integratie van belofteploegen in 1B en de hogere amateurreeksen. We voelen nu aan den lijve welk positief effect die wedstrijden hebben op de ontwikkeling van onze jonge spelers.”

Al is dat ook niet zo vanzelfsprekend richting fysieke belasting en mentale druk. “Maar het verhaal slaat aan, ik vind ons één van de best voetballende ploegen in de reeks. En zowel heel jonge spelers als Kos Karetsas en Brad Manguelle, die nog 16 jaar moeten worden, als een Thomas Claes, die 20 wordt en zich later sterk ontwikkelde, zetten grote stappen.”