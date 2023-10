šŸŽ„ Eden Hazard stal een laatste keer de schow, en hoe!

Eden Hazard was een laatste keer op een veld te zien voordat hij een welverdiend pensioen inging. Het was "op een relaxte manier," tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Dat is uiteindelijk helemaal zoals Eden is.

De ogen waren gericht op deze liefdadigheidswedstrijd tussen de Variété Club de France en Team Calais ten behoeve van de "Pièces Jaunes". De voornaamste reden? De aanwezigheid van Eden Hazard in de gelederen van VCF. De voormalige Rode Duivel kondigde ongeveer een week geleden het einde van zijn carrière aan. Voor hem was dit de gelegenheid om afscheid te nemen van de voetbalwereld, op het veld. In deze ontspannen sfeer genoot Hazard: drie assists en een doelpunt. Na 23 minuten spelen stond de score al op 4-0. Hij zou afklokken op zes assists. šŸ¤¤ | Trois passes décisives et un but. Eden Hazard profite de chaque minute. šŸ¤©šŸ¤ pic.twitter.com/HbEAO37gd2 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) October 18, 2023