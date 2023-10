Vanheusden vervanger voor Faes bij Rode Duivels? Legear is duidelijk

Zinho Vanheusden haalde de selectie van de Rode Duivels. De speler van Standard was zelf verrast dat hij er bij was.

Zinho Vanheusden is sinds dit seizoen terug bij de Rode Duivels. Ook al zegt hij zelf nog geen 100 procent te zijn, toch werd hij opgenomen in de selectie van de Rode Duivels.

Vanheusden is duidelijk één van de smaakmakers bij Standard, al is het wel uitkijken of zijn vele blessureleed van het verleden niet meer de kop op steekt.

Er gaan dan ook stemmen op om Vanheusden basisspeler bij de Rode Duivels te maken, ter vervanging van Wout Faes die niet altijd een goede indruk naliet in de voorbije interlands.

“Dat moet je bekijken op de laatste drie jaar”, zegt Jonathan Legear over deze stelling aan de RTBF. “Zinho heeft nog maar 25 wedstrijden in de benen en Wout Faes moet er zeker een 90-tal gespeeld hebben.”

Nu lijkt het dan ook nog veel te vroeg daarvoor. “Als Zinho een volledig seizoen zonder blessures doormaakt, kunnen we er weer over praten, want we zullen zijn kwaliteiten nooit in twijfel trekken voor deze taak.”