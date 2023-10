Hoefkens geeft er al een lap op voor de Clasico: "De tribunes zullen branden" - En hij vergelijkt met Club-Anderlecht

Carl Hoefkens won met Standard voor de interlandbreak van Club Brugge. Dat was het aperitief, want het hoofdgerecht volgt dit weekend. Winst tegen blauw-zwart is heel leuk voor de Luikse fans, winst tegen Anderlecht is voor hen een must. Dat beseft ook Hoefkens.

Je hoeft Hoefkens niets te vertellen over de gevoeligheden van die match. Dat is hem de afgelopen weken al heel duidelijk gemaakt door de supporters in de Vurige Stede. “Nee, dit wordt geen match zoals een ander. Het wordt een wedstrijd die bol zal staan van de adrenaline. De tribunes van Sclessin zullen branden", zei hij gisteren al. Met Club Brugge speelde Hoefkens heel wat toppers tegen Anderlecht. Een aartsrivaliteit op hoog niveau, maar die tussen Standard en Anderlecht is nog een trapje hoger. "De manier waarop iedereen naar deze match toeleeft is toch nog van een ander niveau”, aldus Hoefkens. "Club tegen Anderlecht komt in de buurt, maar Standard tegen Anderlecht is toch nog een trapje hoger. Dit is de enige echte Clasico in het Belgische voetbal."





