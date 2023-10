KV Kortrijk-trainer Glen De Boeck heeft duidelijke mening over overtreding van Simon Mignolet

KV Kortrijk heeft zijn tweede thuiswedstrijd op rij gewonnen. Het versloeg Club Brugge met het kleinste verschil: 1-0.

KV Kortrijk is eindelijk weggeraakt van de laatste plaats. Het had tegen Club Brugge genoeg aan een goal van Davies voor een 1-0 zege, de tweede thuiszege op rij. De vorige thuismatch had Kortrijk ook al met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge.

Glen De Boeck was na de match natuurlijk tevreden. "Het is logisch dat iedereen zo blij is, zeker als je ziet van waar je komt. We hebben hard gewerkt om fysiek op het niveau te zijn van ploegen die normaal beter zijn. Als je zo sterk staat, kan je dan toch punten pakken."

Rood voor Mignolet?

Na een kwartier was er een fout van Club-doelman Mignolet op El Idrissy net buiten de zestien. "Ik vind dat Mignolet rood moest krijgen, dan krijg je misschien een makkelijkere wedstrijd", zei de KVK-trainer nog. "Op het einde zakten we nog iets te laag in, dat heeft ook te maken met de wissels van Club Brugge."

Club kreeg een kwartier voor tijd nog een penalty, maar Skov Olsen trapte die hoog over. "Bij de penalty liepen ze elkaar aan, de kleine zaken waren niet in ons voordeel vandaag. Er zit kwaliteit in onze kern, we zijn te goed om in de problemen te komen. Anders had ik de job niet aangenomen."