Riemer laat zich uit over Théo Leoni: "Ik heb me afgevraagd of ik stom ben geweest"

Theo Leoni is tegenwoordig niet meer weg te denken op het middenveld van Anderlecht. Brian Riemer nam hem op in de selectie en zette hem al snel in de ploeg. De rest deed Leoni zelf.

Leoni is gewoon zo goed dat het iedereen verbaast dat hij nu pas in de ploeg staat. "Ik moet ineens denken aan iets wat José Mourinho vertelde toen hij manager was van Chelsea: 'In het moderne voetbal mag je groot en traag zijn, je mag klein en snel zijn, maar je mag niet klein en traag zijn.' Leoni is klein en snel - snel met de voetjes en snel met het hoofd. Heel dynamisch, ook. Hij is het prototype van een moderne middenvelder", steekt Riemer de loftrompet in HLN.

Zijn kwaliteiten waren net wat Riemer nodig had. "Leoni is zeer balvast. Dat was een beetje het probleem in de eerste wedstrijden... - we were too bad on the ball. Kijk naar ons middenveld van vandaag: Théo verliest geen bal, Rits verliest nauwelijks een bal, Delaney weet zeer goed wat hij kan en niet kan... We hebben nu meer maturiteit aan de bal."

En toch is hij pas op zijn 24ste doorgebroken. "Ik heb me afgevraagd of ik stom ben geweest door Théo vorig seizoen al niet te brengen. Het eerlijke antwoord daarop is dat ik mijn twijfels had. Dit seizoen liet ik hem invallen in de eerste wedstrijd op Union en Théo nam al mijn twijfels weg. Ik ben na de wedstrijd thuisgekomen en ik wist: 'Die jongen moet in de ploeg.'"