Napoli voorzitter haalt uit naar Victor Osimhen en vergelijkt hem met een ex-speler van KRC Genk

Het botert duidelijk niet tussen Victor Osimhen en de voorzitter van Napoli, Aurelio De Laurentiis. Deze haalt uit naar zijn steraanvaller.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft laten doorschemeren dat de contractonderhandelingen met Victor Osimhen uiterst moeizaam gaat. De aanvaller heeft een contract tot medio 2025, maar het is maar de vraag of hij tot dan bij Napoli blijft.

"Ik ben er nooit gerust op geweest met Osimhen. Er zijn twee mensen nodig om de tango te dansen. Als zijn houding is veranderd, kan ik daar weinig aan doen." Hij maakte zelfs een vergelijking met Kalidou Koulibaly, ex-KRC Genk. "Die heb ik ook op het laatste moment verkocht."

Osimhen speelt sinds de zomer van 2020 voor Napoli en was heel belangrijk in de titel die ze vorig seizoen haalde. In 111 partijen kwam hij al 65 keer tot scoren.