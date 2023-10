Van Bommel laat weinig vertrouwen in goede afloop merken: "Zwaar onderschat hoe goed Porto is"

Mark van Bommel weet dat het aartsmoeilijk wordt om nog maar een punt te pakken tegen Porto. De Portugezen zijn aartsmoeilijk te bespelen en hun coach, Sergio Conçeiçao, laat hen voetballen naar zijn beeld.

Van Bommel kent Conçeiçao ook wel en weet wat hij mag verwachten. "We hebben tegen elkaar gespeeld. Parma tegen PSV. Hij laat zijn ploeg spelen zoals hij zelf graag speelde. Fanatiek, agressief maar ook met veel discipline. Niet helemaal vergelijkbaar zoals ik het wil, maar toch met veel gelijkenissen", vertelde Van Bommel.

En uiteraard lopen er heel wat technisch onderlegde Portugezen rond. "Ze hebben echt goeie spelers. Misschien wel niet de grootste namen, maar ze zijn wel favoriet. Ze zijn heel ervaren, weten wanneer ze het spel moeten versnellen en afremmen. Echt een goede ploeg."

Maar indien Antwerp nog iets wil forceren in deze groep zal er toch iets gepakt moeten worden. "Het wordt moeilijk om überhaupt een punt te pakken. We hebben onszelf een klein beetje onder druk gezet door derde en misschien tweede te willen worden. Maar het wordt hier soms zwaar onderschat hoe goed Porto is."