Vincent Janssen over zijn speelstijl: "Het is alsof je Toby zijn lange bal zou verbieden"

Vincent Janssen scoort niet zo heel veel, maar de Nederlandse spits is wel incontournable bij Antwerp. Hij heeft immers nog veel andere kwaliteiten die een team beter maken. Dat weet hij zelf ook.

Mark van Bommel heeft er nog geen moment aan gedacht om Janssen op de bank te zetten. Zijn werklust is immers waar hij het meeste complimenten over krijgt. "Die speelstijl vraagt veel van mijn lichaam, maar het is wie ik wil zijn voor mijn medespelers", vertelt hij in HUMO.

"Zij moeten weten dat ik me niet te beroerd voel om meters te maken als iemand de bal verliest. Als één van de oudere spelers vind ik het mijn taak om het goede voorbeeld te geven. Zo'n sprintje van 40 meter trekken om een aanval af te stoppen: ik kan daar echt van genieten."

Nochtans is hij één van de grootste namen in de kern van The Great Old. Daarop teren zit echter niet in hem. "Als ik de mouwen niet opstroop, ben ik niet de best mogelijke versie van mezelf. Het is alsof je Toby zou verbieden zijn geroemde lange bal te gebruiken. Als ik niet kan knokken voor het team, ben ik Vincent niet."