🎥 Steven Defour maakt zich niet populair bij aanhang van Antwerp in aanloop naar match tegen Porto

Royal Antwerp FC speelt in de Champions League tegen FC Porto. De Portugezen kwamen met een opvallend filmpje op hun sociale media.

Royal Antwerp FC en FC Porto zijn twee ex-ploegen van Steven Defour, momenteel aan de slag als trainer bij KV Mechelen.

Defour speelde drie jaar voor Porto. In 2012 en 2013 werd het kampioen met de club. Dat zorgt altijd voor een bijzondere band en is in het geval van Defour niet anders.

FC Porto wist hem te strikken voor een bijzonder filmpje dat ze op hun sociale media de wereld instuurden. In de schaduw van de Antwerpse kathedraal had hij een bijzondere boodschap voor de fans.

Defour verwelkomde de supporters in Antwerpen. “Niets beter dan welkom geheten te worden door een Belgische draak”, klonk het.

De Draken is de bijnaam van FC Porto. Defour sprak de fans van Porto in het Portugees toe. “Welkom aan alle supporters van Porto die naar Antwerpen komen. Het is heel fijn om hier zoveel fans van Porto te zien. Ik wens Porto alle succes, moge het beste team winnen.”