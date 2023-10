Eén op twee: Ronny Deila moet ook deze voorwaarde nog halen om aan te blijven als coach van Club Brugge

Club Brugge won gisteren op het veld van FC Lugano. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert hadden niets anders verwacht. Maar het is niét genoeg de stoel van Ronny Deila te stabiliseren.

In normale tijden – lees: in niet-crisistijden – zou FC Lugano een hapje zijn voor Club Brugge. De West-Vlamingen wonnen gisteren dan wel in Zwitserland, maar niemand had op voorhand zijn volledig vermogen op blauw-zwart ingezet.

De overwinning zorgt ervoor dat Ronny Deila opnieuw iets vrijer kan ademhalen. Het is namelijk geheim dat de coach en zijn speelmethodes ter discussie staan in de Brugse bestuurskamer. De Noor heeft zijn vrijheid niét herwonnen.

PO1-plaats

Deila kan zijn vel volledig redden door ervoor te zorgen dat hij zondagavond op een PO1-plaats staat. Club Brugge kampeert momenteel op de zevende plaats en ontvangt zondag Antwerp FC. De Bruggelingen weten wat gedaan tegen het nummer zes uit de stand…