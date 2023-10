Man om in het oog te houden bij RSCA Futures: "Ik wil in rijtje van legendarische spitsen komen"

De RSCA Futures hebben zichzelf verleden weekend wat ademruimte gegeven met de winst tegen SL16. Ze wonnen nu twee keer op rij en moeten zondag naar FC Luik. Daar rekenen ze weer op hun spits om het verschil te maken.

En dat is tegenwoordig Robbie Ure. De 19-jarige Schot kwam pas laat aan bij de Futures en miste de hele voorbereiding. Daarom wordt hij pas drie matchen ingezet, de laatste twee als basisspeler. En hij scoorde ook in beide matchen die Anderlecht achtereenvolgens won.

Trainer Marink Reedijk is absoluut tevreden over wat zijn spits brengt. En daarbij zijn doelpunten niet meteen het belangrijkste, want Ure doet heel de ploeg beter spelen. "Ik kan de bal bijhouden en anderen in positie brengen", beschreef de jonge spits zijn kwaliteiten.

Al blijft scoren natuurlijk zijn belangrijkste taak. "Dat is voor elke spits zo en ik denk wel dat ik een neus voor goals heb. Ik kan achter een verdediging duiken, ben vrij snel en heb een goed kopspel."

Romelu Lukaku is mijn voorbeeld

Een vrij volledige spits die zijn opleiding bij de Schotse topclub Rangers kreeg. Daar wilden ze hem graag houden en ook andere teams toonden interesse, maar zijn keuze voor Anderlecht was snel gemaakt. "Ik wil voor de grootste clubs spelen en Anderlecht behoort daartoe. Ze vertelden me dat ze in me geloofden en ik wil hier voor een uitverkocht Lotto Park spelen."

Ure heeft inderdaad de ruwe kwaliteiten die nodig zijn om een topspits te worden, maar er zullen ook nog heel wat uurtjes werk inkruipen. "Ik ken de spitsen die hier gespeeld hebben. Romelu Lukaku is een voorbeeld voor mij. Ik wil ook doorbreken vanuit de Academy. Ik wil in dat rijtje van legendarische spitsen komen. Ik heb Romelu hier nog niet gezien, maar ik hoop wel dat het eens gebeurt."

Zijn eerste taak wordt de RSCA Futures in de Challenger Pro League houden. "We gaan sterker blijven worden. Dit is een proces. Mijn ploegmaats vertrouwen me en geven me de bal. Jullie hebben het beste nog niet gezien."