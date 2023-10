Zeer slecht nieuws voor Antwerp na nederlaag tegen Porto

Antwerp verloor dinsdag met 1-4 van Porto in de Champions League. Zo blijft The Great Old met 0 punten achter na drie wedstrijden in de groepsfase. Maar er was nog slecht nieuws na de wedstrijd.

Zo kwam Anthony Valencia slecht ten val in de zestien van Porto. Het werd meteen duidelijk dat het er niet goed uitzag voor Valencia en zijn linkerbeen. Toch speelde hij nog even door, maar dat hield hij niet zo lang meer vol en vroeg om een wissel. Volgens Het Nieuwsblad heeft Valencia zijn kuitbeen gebroken. Hierdoor zal hij zeker drie maanden out zijn. "Dit is rot. In de eerste plaats voor hem, maar ook voor het team. Dit maakt het er niet makkelijker op", reageerde Mark Van Bommel op de blessure bij Het Nieuwsblad. "Ik herinner me dat we vorig seizoen eens met vijftien naar een wedstrijd zijn gegaan. Daar begint het nu weer op te lijken. Sinds ik bij Antwerp ben, hebben we best al een aantal langdurige blessures gehad. Vaak ging het, zoals bij Valencia nu, om contactblessures en daar kan je heel weinig aan doen. Het belangrijkste is dat de jongens weer fit worden", besluit de oefenmeester van Antwerp.