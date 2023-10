Legendes van het Belgisch voetbal hard voor aanvallers van Club Brugge en Antwerp

Vlak voor de topper tussen Club Brugge en Antwerp schijnen Walter Meeuws, Patrick Goots en Jan Ceulemans hun licht op deze wedstrijd. Zij zien waar het schoentje wringt bij beide clubs.

Beide clubs presteren onder de verwachting. Al is het bij Club Brugge al 5 voor 12 terwijl ze in Antwerpen nog rustig blijven. Niet geheel onlogisch na een seizoen zoals vorig jaar bij beide clubs. Het verschil kon even niet groter zijn. Al hebben beide clubs wel hetzelfde probleem momenteel en het is niet alleen de punten.

Probleem Club Brugge

"Laten we bij de grootste probleempositie beginnen. Dat zijn de spitsen. Kwantiteit in plaats van kwaliteit bij Club Brugge. In de eerste plaats: Buchanan, Skov Olsen, Nusa, Zinckernagel… Flankspelers, tal van mogelijkheden. Aanvallende middenvelders: Vetlesen, Skoras, Vanaken, Zinckernagel eventueel. Allemaal voorbereiders. Als Skov Olsen of Vanaken niet scoort, gebeurt er niets", is Meeuws duidelijk tegenover Het Nieuwsblad.

Igor Thiago vs Vincent Janssen

Meeuws gaat verder en vergelijkt de situatie met deze bij Antwerp. “Neen, neen. Thiago of Jutgla scoren al weken niet meer. Dat is het grote probleem van Club Brugge. En van Antwerp. Vincent Janssen, heel goede speler, maar ook al vijf, zes weken niet meer gescoord. Hoeveel punten hebben die ploegen in die periode gehaald?”

Patrick Goots volgt zijn collega: “Zoals Janssen in een match twee penalty’s missen... Jan, jij bent ook spits geweest. Dat blijft toch in je kop hangen? Ik vond Janssen zaterdag op Charleroi niet slecht spelen. Maar hij scoort niet."

Waar is Jutgla?

Jan Ceulemans was één van de beste spitsen die België ooit heeft gehad en vraagt zich af waar één van de smaakmakers van vorig seizoen is: “Als die jongen (Thiago) er af en toe eentje binnen stampt, dan doet het er niet toe of hij een typische Braziliaan is of niet. Maar waar is Jutgla? Hij deed het bij Club Brugge vorig seizoen in het begin ook niet slecht. Maar ook hij lijkt het kwijt.”