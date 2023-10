Neemt Hein Vanhaezebrouck alle touwtjes in handen? 'Detail' maakt alles duidelijk

Head of Scouting Samuel Cardenas nam ontslag bij KAA Gent. Zal zijn opvolger Marco Verheuge wel de nodige slagkracht hebben?

Marco Verheuge is de opvolger van Samuel Cardenas bij KAA Gent, maar alleen al de functieomschrijving doet vermoeden dat de invloed van Verheuge beperkt zal blijven. Cardenas was Head of Scouting, Verheuge zou de coördinator van de scouting worden.

“Ik was best wel verrast toen ik de aanstelling van Marco vernam”, bekent oud-collega Sven Vannerom, die tot voor kort aan de slag was bij de jeugdwerking van AA Gent als trajectbegeleider, aan Het Nieuwsblad.

“Ik merk wel dat Marco een andere titel kreeg dan zijn voorganger: coördinator scouting. Dat doet me vermoeden dat hij niet meteen de eindbeslissingen zal nemen. Anderzijds geloof ik wel rotsvast in zijn kwaliteiten.”

Al heeft Verheuge wel één groot hiaat: hij beschikt niet over een internationaal netwerk. Hein Vanhaezebrouck wou er op zijn persconferentie nog niet over uitweiden. “Marco kan een frisse, jonge blik toevoegen aan de Gentse scouting en dat hoeft geen nadeel te zijn. Het blijft evenwel een fikse uitdaging. Het vertrek van Samuel Cardenas is sowieso een enorm verlies voor de club.”

Vannerom heeft alvast zijn mening over het ontslag. “Jammer dat het zo moest lopen, maar het is ook wel wat eigen aan AA Gent. Maar als je interne discussies bespreekt tijdens een persconferentie, dan neem je volgens mij – vanuit het oogpunt van Samuel – doelbewust afscheid van het Gentse publiek.”