Analisten zetten vraagtekens bij Brandon Mechele én Simon Mignolet

Club Brugge zit in moeilijk vaarwater. Een nederlaag tegen Antwerp vandaag zou wel eens voor een grote crisis kunnen zorgen.

Club Brugge speelt kort na de middag de topper van deze speeldag tegen Royal Antwerp FC. Beide ploegen winnen best om een stevige crisis af te wenden.

Bij blauwzwart wordt vooral naar de defensie gekeken, als er een reden moet gevonden worden voor de mindere prestaties.

“Er spelen bij Club Brugge eigenlijk maar twee echte verdedigers: Mechele en Spileers. De Cuyper op links en Buchanan op rechts zijn altijd weg. Die twee centrale jongens krijgen alles over zich heen”, zegt Jan Ceulemans aan Het Nieuwsblad.

De Caje ving ook de nodige signalen op. “Ik hoor dat Mechele niet echt top is ten opzichte van andere jaren. Maar ja, het is zoals gezegd, als je maar twee echte verdedigers in de ploeg hebt staan... Dat is natuurlijk ook wel ondankbaar.”

Dat er een leidersfiguur ontbreekt achterin is duidelijk. Dat kan je volgens analisten ook niet verwachten van Mechele, zo voegt Walter Meeuws er aan toe.

“Mechele draait al jaren mee. Dat is een degelijke speler, maar dat is geen leider. Je kan op hem rekenen, maar sorry, het is geen topper. In je as moet je in elke linie een topper hebben. Ook op de positie van nummer 6 moet je een type Timmy Simons of Franky Van der Elst hebben.”

Volgens Meeuws is het raar dat Club Brugge niet het geschikte personeel vindt, maar dat doet Union SG wel. En de analist sluit af met een vraag. “Mignolet was de vorige seizoenen uitstekend. Maar heeft hij dit seizoen al punten gepakt?”, zegt Meeuws nog.