Oulare blikt vooruit op de bekermatch met Lierse K. die hij zelf 'met onschuldige hand' lootte

Volgende week worden de zestiende finales van de Croky Cup gespeeld. De loting staat nu al in het collectief voetbalgeheugen van veel voetbalfans.

We keren terug naar 11 september van dit jaar. Dan werd de loting van de zestiende finales voor de Croky Cup gehouden.

Met de onschuldige hand van Obbi Oulare, speler van Lierse K. Op de vraag welke ploeg hij zelf graag zou loten met zijn team, antwoordt hij heel erg duidelijk Antwerp.

De eerste match die Oulare loot is uitgerekend Antwerp-Lierse K., wat tot grote hilariteit leidde op sociale media. Dat kan je hier nog eens nalezen.

Deze week is het effectief zover. The Great Old moet woensdagmiddag naar het Lisp voor de zestiende finales van de Croky Cup.

“Het is een ex-club die ik nog steeds koester”, vertelt Oulare aan Gazet van Antwerpen. “Een vol huis op het Lisp en mijn familie in de tribunes. Ik kijk er echt naar uit. Het is een partij waarin we niks te verliezen hebben. We gaan alles geven en er het beste van trachten te maken.”