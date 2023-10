Opvallende overweging doet de ronde: "Neem Davy Roef mee naar het EK"

Davy Roef is een fenomeen als het op strafschoppen aankomt. Zelf noemt hij het "een beetje geluk", maar kan je daar nog van spreken als de doelman 40 procent van de elfmeters tegen hem stopt? Zouden de Rode Duivels daar niks mee kunnen doen?

Op sociale media wordt er immers een opvallende vraag gelanceerd: zou hij niet mee moeten naar het EK? Louis van Gaal deed het eerder bij Nederland door Tim Krul te selecteren, een echte penaltyspecialist. In 2016 bracht Van Gaal hem in net voor de strafschoppenserie en Oranje ging door naar de halve finales na twee saves van Krul.

Roef is ook zo'n specialist. Ondanks zijn beperkte speeltijd bij Gent klimt hij nu naar de vierde plaats in de lijst van doelmannen die (sinds 1989) het meeste elfmeters stopten in onze competitie.



Maar het strafste cijfer van allemaal: procentueel pakte niemand in de Belgische competitie, die meer dan 25 penalty's te verwerken kreeg, meer strafschoppen dan de Gent-keeper. Hij pakt maar liefst 41 procent van alle elfmeters. Straf!