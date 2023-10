Eden Hazard komt met nieuw statement over voetbalpensioen

Eden Hazard heeft onlangs zijn afscheid van het professionele voetbal aangekondigd. Op 32-jarige leeftijd wil de voormalige kapitein van de Rode Duivels meer beginnen genieten van het leven.

Maandagavond vond de uitreiking van de Gouden Bal plaats in Parijs. Hier was een prominente gast aanwezig. Eden Hazard verscheen namelijk plots op de rode loper met zijn kinderen. De voormalige Rode Duivel trok de aandacht van de media ter plaatse.

Hazard ging in op een vraag over het leven na zijn carrière. "Hoe bevalt het pensioen? Het is perfect. Ik geniet van het leven, van mijn familie, van mijn kinderen. Ik kan doen wat ik wil."

"Kijk ik nog steeds naar voetbal? Natuurlijk! Mijn kinderen spelen voetbal, ik kijk nog steeds naar televisie... Op dit moment mis ik het spelen niet. We zullen over een paar maanden zien!"