Beerschot blijft in moeilijk vaarwater, maar wil op deze manier uitpakken op transfermarkt

Beerschot staat bijna een jaar te koop. Daardoor worden er geen zware investeringen meer gedaan.

De Saoedische hoofdaandeelhouder Prins Abdullah is al twee jaar niet meer op het Kiel gespot. Volgens de club is hij nog betrokken, maar wordt hij enkel nog op de hoofdzetel van United World Group in Genève gezien en wordt er geen geld meer in de club gepompt.

Dat vertaalde zich afgelopen zomer ook op de transfermarkt. Een budget om versterking binnen te halen tijdens de wintermercato is er dan ook niet. Beerschot zal het moeten redden met wat er is, wil het de promotie naar de Jupiler Pro League afdwingen.

“Als club staan we financieel nog steeds onder druk, maar zijn fier over onze prestaties in deze omstandigheden”, zegt algemeen directeur Frédéric Van den Steen aan Het Laatste Nieuws.

“We hebben ons deze zomer wel zuurstof verschaft door spelers te laten gaan. En we draaien elke euro vier keer om. In de komende wintermercato bekijken we wel wat beschikbaar is. We zoeken spelers die zin hebben voor het Beerschotlogo te spelen en uit zijn op revanche. Indien mogelijk slaan we in januari toe.”

Aan promotie wordt momenteel nog niet gedaa. “We gaan nu mee met de flow. Maar ik vind het voorbarig. Vorig seizoen stonden we ook eens eerste, maar eindigden we nog twintig punten achter RWDM. We genieten er wel van dat we nu mee bovenaan draaien. De sfeer in de ploeg zit goed en er is een connectie met het publiek.”