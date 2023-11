'Anderlecht heeft grootse plannen met jonge spits die in het lijstje van de legendes wil komen'

De RSCA Futures zijn de laatste paar weken prima bezig. Met dank ook aan Robbie Ure, een 19-jarige Schot die klaar lijkt om er in de toekomst wat te van gaan maken.

De 19-jarige Schot Robbie Ure kwam pas laat aan bij de Futures en miste de hele voorbereiding. Pas nu mag en kan hij eindelijk minuten maken. En in al die matchen maakte hij meteen de nodige indruk, inclusief doelpunten.

"Ik wil voor de grootste clubs spelen en Anderlecht behoort daartoe. Ze vertelden me dat ze in me geloofden en ik wil hier in een uitverkocht Lotto Park Spelen. Lukaku is mijn voorbeeld, ik wil in het rijtje van legendarische spitsen komen", aldus Ure zelf nog vorige week.

Verlengd verblijf in Anderlecht?

Nu lijkt hij zijn besluit te hebben gemaakt met oog op de toekomst en alvast open te staan voor een verlengd verblijf in België bij Anderlecht. Hij heeft een aflopend contract, maar volgens Le Soir zou iedereen willen samenzitten om er meer van te maken.

Op die manier kan hij rustig blijven rijpen en misschien ook zijn droom om bij de A-kern uit te komen effectief kunnen laten uitkomen.