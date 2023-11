Denkt Van Bommel aan bijsturen? Bepalende sterkhouder zit in dip en vervanger doet het goed

Bij Antwerp gaan de ballen er niet meer zo vlotjes in als in het begin van het seizoen. Tijd voor verandering? Dan is de keuze heel beperkt. Mark van Bommel zou overwegen om de 17-jarige George Ilenikhena zijn kans te geven.

Heef Vincent Janssen even rust nodig? De Nederlandse spits van Antwerp staat al tien matchen droog. “Voor Vincent lukt het even niet. Hij heeft doelpunten nodig, maar dat ligt ook aan ons spel. We komen weinig tot grote mogelijkheden", klink het bij Van Bommel in HLN.

Ilenikhena is meer aan spits die op doelpunten loert dan Janssen, die ook hard komt meewerken op het middenveld. “George duikt meer de diepte in. Het is lekker om hem zo weg te kunnen sturen, terwijl Vincent sterker is als hij in de bal komt", zei Jurgen Ekkelenkamp daar al over.

Ilenikhena scoort wel als hij invalt. Tegen Lierse kreeg hij een basisplaats en bedankte met een goal en een assist. “Hij heeft zijn werk weer uitstekend gedaan”, knikte Van Bommel. “Hij zette goed druk en scoort weer. Dat is mooi voor een spits, en zeker voor een jongen van 17 jaar.”