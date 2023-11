Gemiste kans en vele miljoenen voor Antwerp: 'Premier League komt nadrukkelijk aankloppen'

Na een prima seizoen op huurbasis bij Antwerp besloot Calvin Stengs uiteindelijk om OGC Nice in te ruilen voor Feyenoord. En dat heeft hem zeker nog geen windeieren gelegd, zoveel is duidelijk.

Calvin Stengs werd Belgisch kampioen met Antwerp. Dit seizoen speelt hij bij Feyenoord, regerend landskampioen in Nederland. En ook daar is de middenvelder indruk aan het maken. Hij is er een vaste waarde en zorgt ook voor statistieken.

De middenvelder scoorde al vier doelpunten en deelde zeven assists uit in veertien wedstrijden. Daarmee heeft hij ook heel wat interesse opgewekt bij heel wat andere ploegen. Zo zou er volgens Ekrem Konur al een aanbieding uit Engeland zijn gekomen.

Vijftien miljoen euro

Daarmee zou Feyenooord aankomende winter al vijftien miljoen euro kunnen binnenhalen. Voor een speler waar ze afgelopen zomer 'amper' zes miljoen euro voor betaalden is dat een stevige nettowinst op enkele maanden tijd.

Stengs is ondertussen ook steeds dichter bij het nationale elftal van Nederland aan het komen. Antwerp ziet heel wat miljoenen door de neus geboord.