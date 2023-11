Lierse K. beschouwde Antwerp meer als tussendoortje: "Dat is dan toch wel een tikkeltje belangrijker"

Lierse was afgelopen woensdag een maatje te klein voor Antwerp. En hoewel er wel wat volk was afgezakt naar Het Lisp, was het voor de spelers en trainer zeker niet de belangrijkste match van het jaar.

Als tweedeklasser het bezoek krijgen van een eersteklasser in de beker is altijd mooi meegenomen. Zeker als die tweedeklasser ook een historie en grote achterban heeft, net zoals die eersteklasser die recent nog de dubbel pakte.

"Dit zijn leuke wedstrijden om te spelen. Er is veel beleving, veel sfeer en het is een topmatch... maar de competitie is nog een tikkeltje belangrijker", klonk het uit de mond van doelman Jarno De Smet. Ook zijn trainer beaamde dat even later op de perfconferentie: "Lier droomde van een bekerverhaal maar Beveren zaterdag wordt belangrijk", vertelde Christiaens.

Lierse K. begon zeer matig aan de competitie met 5/24. Door twee overwinningen op rij tegen Seraing en Jong Genk staat Lierse wel boven de degradatiestreep maar met Beveren treffen ze zaterdag een ploeg die in hun regionen staat in het klassement.

"We verdienen het niet om daar te staan dus het is heel belangrijk om daar zo snel mogelijk weg te komen. Antwerp was leerrijk en weer een ervaring erbij, maar nu moet de focus naar zaterdag", besloot De Smet.