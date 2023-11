RSCA Futures van degradatiekandidaat naar team om rekening mee te houden, vooral dankzij deze man

Een straffe omwenteling bij de RSCA Futures. Na het vertrek van heel wat jonge talenten werden die bestempeld als degradatiekandidaat. Maar ineens hebben ze al zes matchen niet meer verloren.

De Futures stonden eind september nog in de gevarenzone met een 14de plaats. De twee laatsten degraderen uit 1B. Maar sindsdien lieten ze twee gelijke spelen en drie keer winst noteren. En niet toevallig is die ommekeer er gekomen sinds ze een diepe spits hebben.

Robbie Ure is de naam en in vijf matchen enorm belangrijk geworden voor de ploeg van de Nederlander Marink Reedijk. In zijn laatste vier matchen scoorde hij telkens één keer. Gisteren nog tegen topploeg Lommel, die op 1-1 gehouden werd.

Ure laat iedereen rond zich beter spelen en scoort dan ook nog eens. De 19-jarige Schot heeft een contract voor één jaar, maar er wordt al gewerkt aan een verlenging. Als spits heeft hij zowat alles, maar moet ook nog stappen zetten.