Indrukwekkend, hard én met héél véél effect: Deze woorden sprak Guardiola tegen Doku na mindere debuutwedstrijd

Jérémy Doku is hot in Manchester én Engeland. De prestaties van de Rode Duivel spreken tot de verbeelding. We zouden al bijna vergeten dat er na zijn debuut heel wat kritiek kwam.

Begin september won Manchester City met 5-1 van Fulham FC, maar diezelfde Engelse pers was hard voor Jérémy Doku. Toegegeven: ook wij vreesden op dat moment dat de stap naar de absolute top te groot was geweest voor de Rode Duivel.



"Na die wedstrijd heb ik een gesprek gehad met Doku", glimlacht Pep Guardiola in The Athletic. "Ik heb hem gevraagd waarom hij hier is? En vooral: waarom heeft Manchester City in hem geïnvesteerd? Ik wou hem op die manier triggeren om zijn kwaliteiten te laten zien." Indrukwekkende speech



Het moet gezegd: de woorden van Guardiola maakten indruk. "Jérémy beseft nu dat zijn teammaats het werk zullen doen. Als hij de bal krijgt mag hij nog één of twee tegenstanders voor hem hebben staan. En dan is het aan hém, hé."