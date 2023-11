Analisten zijn het ferm oneens: Club Brugge en Anderlecht tegenover elkaar voor positie Kevin De Bruyne bij Rode Duivels

De Rode Duivels hebben zich al kunnen plaatsen voor het EK, maar tegen Azerbeidzjan staat nog groepswinst en een reekshoofdenstatus op het spel. Vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend. Welke knopen hakt hij dan door?

De Rode Duivels geven volgende week woensdag Servië partij in een oefeninterland, maar er wordt natuurlijk vooral uitgekeken naar de belangrijke wedstrijd tegen Azerbeidzjan op zondag. Winst in eigen huis is goed voor groepswinst en quasi zekere reekshoofdenstatus op het EK in Duitsland zelf.

Kevin De Bruyne zal er nog niet bij zijn. De draaischijf van de Rode Duivels blijft voorlopig verder revalideren bij Manchester City. En dus is de vraag: wie neemt zijn plaats in? Tedesco probeerde het al onder meer met Yannick Carrasco, maar tot op heden vond hij nog niet dé absolute oplossing.

Pittige discussie

Al worden er wel een aantal namen geopperd van Belgen die wél op die positie zouden kunnen spelen. In Sportbar De Flamingo in Erpe-Mere leverde het maandag een leuke discussie op binnen de vriendengroep van Galaxy Oordegem, maar we zijn niet de enigen. Integendeel: ook de analisten zijn er volop mee bezig de laatste dagen.

© photonews

Francky Dury liet alvast verstaan dat hij graag zou zien dat Thorgan Hazard opnieuw opgenomen wordt in de selectie, omdat hij zeker complementair kan zijn met Jérémy Doku. Bij Anderlecht is Hazard effectief naar zijn beste vorm aan het groeien. Elke week kan hij meer minuten volhouden, waardoor rehabiliteit steeds dichterbij lijkt te komen.

"Hij dacht in het begin dat hij direct klaar was en dat was niet het geval", aldus Gert Verheyen ook in Extra Time. "Daar heeft hij zich overschat, maar nu heeft hij het stilaan gevonden. Hij was top en de tegenstanders gaan er iets moeten op gaan vinden. Hij speelt niet als linksbuiten, maar kan ook zwerven en ook als tien fungeren. Veel tegenstanders gaan er moeten over nadenken."

Of toch Vanaken?

Voor Thorgan Hazard is het van het WK 2022 geleden dat hij nog Rode Duivel was. Hans Vanaken van zijn kant is ook nog zo iemand die de voorbije maanden naast een selectie greep - bij hem is het van juni in Estland geleden dat hij er nog eens bij was.

© photonews

Als er iemand is die de positie van spelmaker aankan is het Vanaken. Bij Sporting Lokeren was hij de man die sneller dacht dan iedereen, al lijken die tijden al eventjes achter ons te liggen. Maar zelfs met een iets mindere vorm het voorbije jaar blijft de speler van Club Brugge zeker een optie om De Bruyne te vervangen.

Temeer omdat hij - net als Hazard overigens - aan goede weken bezig is en zo toch ook over een degelijke vorm lijkt te beschikken. Hij speelt al jaren op de '10', waardoor die voor hem mogelijk nog meer natuurlijk aanvoelt dan bijvoorbeeld Carrasco of Hazard die eerder 'wingers' zijn.

Andere opties?

Zelf gaf hij aan dat hij een selectie wel zou verdienen, Frank Raes en Franky Van der Elst kwamen in Sjotcast met een ferm pleidooi voor de middenvelder. "Roep hem maar op en zet hem op de plaats van De Bruyne", klonk het duidelijk.

Rest de vraag: wie zou u neerzetten op de positie van Kevin De Bruyne? Een van de twee, of toch nog iemand anders indien mogelijk? We gieten het ook even in een poll en dus kan u mee beslissen. Vrijdagmiddag weten we of ze alvast in de kern zitten, de rest zal volgende week blijken.