Nog nooit opgeroepen door Tedesco: "Geen twijfel mogelijk, hij moet terugkeren"

Na dit weekend is het weer tijd voor de nationale ploeg. Het is uitkijken of Domenico Tedesco zal roteren bij de Rode Duivels.

Vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de oefenwedstrijd tegen Servië en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Heel wat analisten schuiven ondertussen de naam van Thorgan Hazard naar voren. Zeker met de afwezigheid van Kevin De Bruyne zou hij wel eens heel erg nuttig kunnen zijn. Hazard landde deze zomer bij RSC Anderlecht en is de laatste maanden enorm gegroeid. Daardoor lijkt hij een plaatsje bij de nationale ploeg zeker te verdienen, al selecteerde de bondscoach hem nog nooit voor zijn team. Nicolas Frutos, Nordin Jbari en Cécile De Gernier waren unaniem in La Tribune. Hazard hoort bij de Rode Duivels te zitten. “We hebben zijn kwaliteiten in de nationale ploeg nodig om de bal te behouden”, zegt De Gernier heel erg duidelijk. “Hij weet hoe het allemaal moet en ligt heel goed in de groep.”