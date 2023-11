In hetzelfde schuitje als Thorgan Hazard: Rode Duivels lijken afgesloten hoofdstuk voor Hans Vanaken

Hans Vanaken (31) beleeft opnieuw aan stabiel seizoen in Club Brugge, met goals en assist. Maar bondscoach Domenico Tedesco liet hem opnieuw links liggen.

Vanaken scoorde donderdag tegen Lugano voor de vierde wedstrijd op rij in de groepsfase van de Conference League. In totaal zit de kapitein van Club Brugge aan 8 goals en 6 goals in 23 wedstrijden dit seizoen.

Maar bondscoach Domenico Tedesco riep Vanaken opnieuw op voor de interlands tegen Servië en Azerbeidzjan. In september en oktober riep Tedesco Vanaken ook al niet op, in juni was dat wel nog het geval maar kreeg Vanaken geen speelminuten.

En dat terwijl Tedesco nu 26 in plaats van 24 opriep voor komende interlands. Net als Thorgan Hazard (30) lijkt Vanaken het vooral te moeten afleggen op leeftijd. Met Tielemans (25), Onana (22), Mangala (25), Deman (23), Vermeeren (18) en Vranckx (21) kiest Tedesco vooral jonge middenvelders.

Rode Duivels afgesloten hoofdstuk?

Net als Hazard zal Vanaken geen enkele EK-kwalificatiewedstrijd gespeeld hebben. Nog in die krappe kern van 20 veldspelers komen voor het EK wordt dan ook bijzonder moeilijk. Zeker als De Bruyne en De Ketelaere nog moeten terugkeren uit blessure.

Op 18 november 2022 kreeg Vanaken zijn laatste speelminuten bij de Rode Duivels. In de verloren oefenmatch tegen Egypte werd de kapitein van Club Brugge bij de rust gewisseld. Bijna een jaar later lijkt het zijn laatste wapenfeit bij de Rode Duivels te worden.