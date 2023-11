Olie op het vuur! Thibo Somers komt met 'vuile' uitspraak over Club Brugge

Zondag staan Club en Cercle Brugge tegenover elkaar. Thibo Somers hoopt alvast op een vurige derby.

In februari scoorde Thibo Somers voor Cercle tegen Club Brugge de gelijkmaker, een kwartiertje voor tijd. Dat leidde voor hemzelf al tot straffe taferelen, ondanks het feit dat het maar een 2-2-gelijkspel werd.

“Na de match heb ik tegen mijn vriendin gezegd: ik heb gescoord in een Brugse derby, mijn carrière is nu al geslaagd”, vertelt Somers aan Het Nieuwsblad. “Toen ik de bal tegen het net zag vliegen, geloofde ik het eerst niet. Instant kippenvel. Ik keek naar boven en zag de hele familie juichen.”

Het geloof bij Cercle is heel groot dat de derby gewonnen kan worden, zeker gezien de situatie bij Club op dit moment. En dan mag er al eens een ‘vuile’ uitspraak komen. 'E vuultje' zoals ze in West-Vlaanderen zeggen.

“We moeten hopen dat die wedstrijd van donderdag nog in de benen zit bij Club. Er zal sowieso druk op zitten voor hen. Wij moeten hen dus vanaf minuut één bij de keel grijpen en hopen dat het thuispubliek zich tegen hen keert. Dan weten we dat we goed bezig zijn.”

Al is het voor Somers ook uitkijken of hij zelf van de partij zal zijn. “We moeten het echt dag per dag bekijken. Mijn enkel was deze week nog een beetje gezwollen, maar ik leg vier keer per dag ijs. Ik doe er echt alles aan om erbij te kunnen zijn.”