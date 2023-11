Schmeichel schept duidelijkheid over het feit dat hij zichzelf aanbood én zijn loon bij Anderlecht

De transfer van Kasper Schmeichel deed heel veel stof opwaaien. Voor velen een onnodige zet van RSC Anderlecht.

Met Maxim Dupé had Anderlecht een heel betrouwbare doelman binnengehaald, maar in het slot van de zomermercato kwam plots nog Kasper Schmeichel de ploeg van Brian Riemer vervoegen. Een zet die volgens velen totaal overbodig was.

Over de transfer doen heel wat verhaaltjes de ronde. Zo zou Schmeichel zelf naar Anderlecht gebeld hebben om zichzelf aan te bieden bij de club.

“Het eerste contact verliep toch via mijn makelaar, dacht ik”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Daarna voerde ik wel verschillende gesprekken met Jesper Fredberg om onze ambities op elkaar af te stemmen.”

“Weet je, door Jesper Fredberg en Brian Riemer is Anderlecht opnieuw big news in Denemarken. Nog meer sinds Kasper Dolberg, Thomas Delaney en Anders Dreyer hier tekenden. Daarom volgde ook ik de situatie op de voet.”

Er wordt ook gezegd dat Schmeichel voor amper 250.000 euro per seizoen voetbalt, een bijzonder laag bedrag. “Maar hoe weet jij dat? Wie zegt dat dat waar is? Ik alvast niet. Maar goed, het draait voor mij niet om geld.”

“Ik wilde een club vinden waar ik me thuisvoelde en waar ik weer het plezier terugvond om elke dag richting de training te vertrekken, zelfs als het keihard regent. Ik verkies het winnen van trofeeën boven een dikke bankrekening.”

Onvermijdelijk komt ook zijn vader ter sprake. “Wellicht ben ik een hopeloze voetbalromanticus. Als je in dit spel een legende wilt worden, moet je prijzen pakken. Verhalen opbouwen. Dat zag ik ook bij mijn vader. Hij stak verdorie veel trofeeën in de lucht.”