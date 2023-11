Thorsten Fink komt met duidelijke woorden nadat hij beschuldigingen te horen krijgt

STVV krijgt de voorbije weken de nodige kritiek over zich heen. Er worden vooral vragen gesteld bij de fysieke paraatheid van de spelers.

Tegen KAS Eupen kwam STVV vorig weekend op voorsprong, maar na de rust kon de ploeg van trainer Thorsten Fink niet doorduwen en de bevrijdende 2-0 tegen de netten jagen.

Opnieuw werden er vragen gesteld bij de fysieke paraatheid van zijn spelers, maar daar moet de Duitser helemaal niet van weten, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Tegen Eupen liepen we als team 120 kilometer, ben je dan niet fit?”, antwoordt Fink met een vraag. “Bovendien hebben we maar één geblesseerde. Dat lukt niet als je niet topfit bent. Onze speelstijl met hoge pressing vraagt een hoge intensiteit en die kunnen we ook opbrengen.”

Al wist hij ook dat het beter moest en kon tegen Eupen, al heeft hij ook zijn bedenkingen. “Ach, als we op het einde de 2-0 hadden gemaakt, had niemand zich vragen gesteld.”

Dit weekend is het opnieuw van moeten, met Westerlo als tegenstander. “We weten hoe Westerlo speelt. Eerst met vier achteraan, nu met vijf. Ze zijn sterk met de bal aan de voet, spelen met mandekking en hoge pressing. We zullen opnieuw intelligent moeten spelen als we iets willen rapen en ons in de middenmoot willen handhaven.”