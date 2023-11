Drama voor Club Brugge: Skov Olsen waarschijnlijk lange tijd out

In de derby tussen Club en Cercle Brugge heeft het noodlot toegeslagen voor Club Brugge en Andreas Skov Olsen. De Noorse winger viel net voor de rust uit en het gebaar dat hij daarbij maakte, doet het ergste vermoeden.

Skov Olsen sukkelde al een tijdje met de hamstrings, maar net voor het fluitsignaal voor het einde van de eerste helft ging hij tegen de grond. Meteen maakte hij een gebaar dat er iets geknapt was naar de bank en greep naar de hamstrings.

Of het effectief een scheur is of een verrekking zullen verdere onderzoeken moeten uitmaken, maar in ieder geval lijkt Club hem een paar weken kwijt te zijn. Een hele aderlating, want de 23-jarige rechter winger was dit seizoen toch al goed voor zeven goals en drie assists.

Veel opties heeft blauw-zwart daar trouwens niet. Ze kunnen Buchanan een rijtje opschuiven of Zinckernagel van flank veranderen. Antonio Nusa is op dit moment echter ook out met een rugblessure. Ze hebben ook nog wel Skoras.