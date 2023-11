'Anderlecht dicht bij overeenkomst over nieuwe spits'

RSC Anderlecht gaat ook tijdens de wintermercato op zoek naar versterking. Zo is er een nieuwe spits op komst.

Het Laatste Nieuws meldt dat RSC Anderlecht dicht bij een overeenkomst zou staan met de Japanse spits Keisuke Goto. De 18-jarige aanvaller van Jubilo Iwata stond deze zomer ook al op de radar van paarswit.

De jeugdinternational speelt in de Japanse tweede klasse en scoorde er in 32 wedstrijden zeven doelpunten en deelde ook één assist uit. Zijn ploeg eindigde tweede en maakt de promotie naar de hoogste afdeling.

Iwata was op zoek naar een nieuwe uitdaging en stond eerder ook al in beeld bij Chelsea, PSV Eindhoven en Ajax. Hij zou nu kiezen voor een avontuur in Brussel.

Volgens de eerste informatie is het de bedoeling dat hij eerst bij RSCA Futures gestald wordt en pas later de overstap maakt naar de hoofdmacht.

Afgelopen zomer trok Anderlecht voor het eerste elftal al Dolberg en Vazquez aan als nieuwe aanvallers en wat extra weelde is zeker niet overbodig.