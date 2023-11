Tedesco schept duidelijkheid over Spileers en problemen met nog een 'verdediger': "Hij zal er morgen niet bij zijn"

Jawel, Jorne Spileers zal niet enkel wat mogen meetrainen bij de Rode Duivels. Morgen zit hij tegen Servië op de bank en hij krijgt dus zijn eerste selectie voor de A-ploeg.

Tedesco legde uit waarom hij Spileers had opgeroepen. "We vertrouwen op onze jeugd, op onze U21", aldus de bondscoach. "Dit is een signaal voor hen. Ik had trouwens ook Koni De Winter kunnen oproepen. En Alexis Saelemaekers is ook out voor de match van morgen."

Saelemaekers speelt bij Bologna als linker winger, maar wordt door Tedesco gezien als... rechtsback. "Hij is de back up/concurrent van Timothy Castagne", bevestigde Tedesco. "Ik zie hem niet als winger omdat er daar voor hem te veel concurrentie is."

"Dat weet hij ook. Hij kan meerdere posities spelen. Dat is een kwaliteit, maar het is ook moeilijk als je geen vaste positie hebt. Maar ik denk dat Alexis overal - buiten als doelman - kan spelen."

Vertonghen speelde bij Anderlecht, dus kan hij ook hier spelen

En dan was er nog de vraag of Jan Vertonghen wel klaar is om te spelen. "Hij speelde bij Anderlecht, dus kan hij ook bij ons spelen. Dat hij een nieuwe tik op zijn andere enkel kreeg? Kijk, als er ook maar een miniem risico is, speelt hij niet. Ik vertrouw op mijn dokters. Maar het is een goed teken dat hij zondag speelde."