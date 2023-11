Tedesco merkte op dat zijn ploeg kan "lijden" en heeft enorme lof voor een ancien

De bondscoach was blij met de prestatie van zijn jonge garde tegen Servië. Makkelijker heeft hij het zich wel niet gemaakt, want niemand viel door de mand. En ook als team deden de invallers het goed, zag hij.

Tedesco keek niet naar de score, dat was bijkomstig. Mooi meegenomen dat ze wonnen, maar eerder wou hij zien hoe een team van invallers aan elkaar kon hangen. En daar stelde hij een goed rapport op: niemand schuwde de extra meters voor elkaar.

"Er zaten verschillende momenten in de match", aldus Tedesco. "In de eerste helft was er een kwartier waarin we achteruit moesten. Waarin we echt afzagen en de jongens deden dat goed. En dat is héél belangrijk voor mij om te zien."

"Zeg mij één team in de Champions League dat vanaf de kwartfinales niet eens moet lijden in een match. Nu weet ik dat we dat kunnen. Dit is een prestatie waar we kunnen op bouwen."

Met een goeie Youri Tielemans, die deed waarvoor hij op het veld stond: de beslissende pass proberen geven. "Hij speelde fantastisch. Hij weet wanneer hij het spel moet verleggen, wanneer te versnellen... Hij was er ook telkens om de lange ballen op te vangen. Hij deed het goed als tien, maar kan het ook als zes."