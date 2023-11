Voormalig Anderlecht-man betrokken in onderzoek naar fraude rond Chelsea

De voormalige speler van Anderlecht ontving een commissie van bijna €300.000 van een apart bedrijf van Chelsea. In Londen worden de acties van Roman Abramovich uitvoerig onderzocht.

Sinds zijn vertrek bij Chelsea heeft Roman Abramovich de Blues in een moeilijke situatie achtergelaten. De man die de meest succesvolle jaren van de club opbouwde, heeft niet altijd de duidelijkste methodes gebruikt en is nu het doelwit van een onderzoek naar belastingfraude.

Onder de betalingen die worden onderzocht is er een ontvangen door... Frank Arnesen, die tussen 1983 en 1985 voor Anderlecht speelde en ook als sportief directeur voor de club werkte, in 2019.

Het grootschalige onderzoek van The Guardian onthulde dat Arnesen een betaling van 287.000 ontving van een ander bedrijf van Chelsea.

Toen er contact met hem werd opgenomen, zei Arnesen dat hij zich niet bewust was van mogelijke fraude. "Ik verwachtte dat deze bonus betaald zou worden via de Chelsea rekening. Ik was me er niet van bewust dat dit in strijd was met de regels, dus heb ik het bedrag aangegeven bij de belastingdienst."

Terwijl de voormalige Anderlecht-man weinig of niets riskeert, zit Roman Abramovich diep in de problemen. Veel mensen hebben lang getwijfeld aan de aard van de financiering van de club door de Russische zakenman, en nu werden hun twijfels bevestigd.