Komt voormalig verdediger van Barcelona en AC Milan Carl Hoefkens helpen bij Standard?

Standard heeft de komst van Bernd Thijs officieel gemaakt. Maar de Rouches zijn nog steeds op zoek naar versterking.

De komst van Yaya Touré bezorgde Standard veel publiciteit. Nu zijn vertrek bevestigd is, heeft het management stappen ondernomen om hem te vervangen door Bernd Thijs. De kans is echter groot dat er nog meer zal veranderen bij de staf en dat er een grote naam op komst is.

T3 Geoffrey Valenne en fitnesstrainer Renaat Philippaerts zullen de staf van Carl Hoefkens verlaten, wat een nieuwe aanwinst zal betekenen. Als vervanger overwegen De Rouches Winston Bogarde. Volgens het Algemeen Dagblad zijn er al gesprekken gaande.

De Nederlander zit momenteel zonder werk. Dit na het einde van zijn periode als hulptrainer van Patrick Kluivert bij Adana Demirspor. Daarvoor was hij assistent van Erik Ten Hag bij Ajax.

Vroeger speelde Bogarde voor enkele van Europa's grootste clubs. Hij won in 1995 de Champions League met Ajax en speelde daarna bij AC Milan, FC Barelona en Chelsea.