Krijgt transferflop nieuwe kans bij Club Brugge of moet er weer een andere oplossing gezocht worden?

Het ziet er naar uit dat Club Brugge naar een nieuwe oplossing op zoek moet voor Roman Yaremchuk. Blauw-zwart zou hem in de winter al terug kunnen verwachten.

Roman Yaremchuk ziet sterretjes in Spanje. De Oekraïense spits wordt momenteel door Club Brugge uitgeleend aan Valencia waar het alles behalve goed gaat.

Yaremchuk zijn teller staat nog steeds op nul voor de Spaanse club, zijn laatste doelpunt maakte hij in Augustus voor Club Brugge. Van speeltijd kan hij ook niet echt genieten. Sinds zijn komst bij Valencia, speelde hij 167 minuten in de Spaanse eerste klasse. Hij valt wel iedere wedstrijd even in.

Nu meldt Diario UF dat de Spaanse club zijn gehuurde spits al in de winter zou willen terugsturen naar Club Brugge. Hier ligt hij nog tot 2026 onder contract. Dat zou willen zeggen dat Club opnieuw een oplossing moet gaan zoeken voor de transferflop waar ze 17 miljoen euro voor betaalde.

Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat blauw-zwart de spits bijhoudt. Het gaat vooraan ook niet helemaal goed bij Club, dus Yaremchuk zou dan na de winterstop misschien een nieuwe kans kunnen krijgen.